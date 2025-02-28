Океанолог Мухаметов: в тропической зоне океанов распространено много акул

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что у берегов Филиппин в результате нападения акулы погиб российский турист.
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