На ремонт моста у Телецентра в Омске выделили почти 3 миллиарда рублей. Власти начали искать подрядчика для выполнения работ.
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На ремонт моста у Телецентра в Омске выделили почти 3 миллиарда рублей. Власти начали искать подрядчика для выполнения работ.