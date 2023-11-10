Все новые автомобили LADA, реализуемые официальными дилерами и доступные на онлайн-витрине бренда, являются участниками обновленной государственной программы поддержки спроса на авторынке.
Новая LADA VESTA менее чем за миллион рублей
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Прям вижу - Дальний Восток бросает япошек и массово пересаживается на продукцию АвтоТаза - сервиса нет, запчастей нет, разборок нет - но патриотизм выше всей этой меркантильности. Самый частый вопрос в автосервисе - вам оригинальную АвтоТазовскую запчасть, придётся подождать месяц или японский аналог из наличия?!
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