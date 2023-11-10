Новая LADA VESTA менее чем за миллион рублей

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Леонид Ла Рошель

Прям вижу - Дальний Восток бросает япошек и массово пересаживается на продукцию АвтоТаза - сервиса нет, запчастей нет, разборок нет - но патриотизм выше всей этой меркантильности. Самый частый вопрос в автосервисе - вам оригинальную АвтоТазовскую запчасть, придётся подождать месяц или японский аналог из наличия?!