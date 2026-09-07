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Газета.ру

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В метро Москвы частично приостановили движение поездов из-за человека на путях

В метро Москвы частично приостановили движение поездов из-за человека на путях

В российской столице человек упал на пути в метро, в связи с чем пришлось увеличить интервалы движения поездов на одной из веток.

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