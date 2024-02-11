Глава староверов России раскрыл реакцию Папы Римского на интервью Путина

Папа Римский Франциск посмотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поддержал желание российского лидера начать переговоры с Западом по конфликту на Украине и призвал западные страны начать переговоры с РФ без каких-либо условий.