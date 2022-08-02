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Представитель генсека ООН Дюжаррик выступил с заявлением по ситуации в Косово и Украине

Представитель генсека ООН Дюжаррик выступил с заявлением по ситуации в Косово и Украине

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик накануне заявил о положении дел Украины и Косово.  Как сообщает "Русская весна", Дюжаррик проинформировал, что стороны почти согласовали все рабочие регламенты в отношении движения судов с зерном из Украины.

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