Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик накануне заявил о положении дел Украины и Косово. Как сообщает "Русская весна", Дюжаррик проинформировал, что стороны почти согласовали все рабочие регламенты в отношении движения судов с зерном из Украины.