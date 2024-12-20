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"Принудительная" эвакуация детей на Украине: Родителям рассказали, что будет в случае отказа

"Принудительная" эвакуация детей на Украине: Родителям рассказали, что будет в случае отказа

На Украине изменились правила обязательной – "принудительной" – эвакуации несовершеннолетних детей. В МВД страны рассказали, что будет, если родители откажутся эвакуировать своего ребёнка.

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