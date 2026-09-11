На улице Яблочкова возложили цветы к памятной доске жившего здесь героя

На улице Яблочкова, 35Б состоялось возложение цветов к памятной доске полного кавалера орденов Славы, полковника, военного инженера и участника Парадов Победы 1945 и 1995 годов Ивана Григорьевича Котова.
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