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Царьград

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БПЛА "Смерш" сорвала ротацию ВСУ в славянско-краматорском районе

БПЛА "Смерш" сорвала ротацию ВСУ в славянско-краматорском районе

Бригада БПЛА "Смерш" пресекла ротацию ВСУ на славянско-краматорском направлении, уничтожив автомобили с боеприпасами и личным составом.

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