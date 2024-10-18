Трамп поддерживает биткоин в качестве стратегии своей кампании

Дональд Трамп попал в заголовки новостей, существенно изменив свою точку зрения на биткоин. Когда-то отвергая криптовалюту как «мошенничество» и выражая обеспокоенность относительно ее влияния на доллар США, Трамп теперь открыто выступает за биткоин в преддверии своей президентской кампании 2024 года.