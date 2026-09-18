Ленни Кравиц стал новым Кеном для Барби в рамках Barbie Signature Kenbassadors

Американский певец и автор песен Ленни Кравиц стал прообразом новой фигурки Кена для Барби от компании Mattel (выпускает бренды игрушек Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, Monster High, Ever After High).
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