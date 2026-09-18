AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 312 подписчиков

Ленни Кравиц стал новым Кеном для Барби в рамках Barbie Signature Kenbassadors

Ленни Кравиц стал новым Кеном для Барби в рамках Barbie Signature Kenbassadors

Американский певец и автор песен Ленни Кравиц стал прообразом новой фигурки Кена для Барби от компании Mattel (выпускает бренды игрушек Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, Monster High, Ever After High).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым