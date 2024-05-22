Британия утверждает, что Китай поставляет оружие в Россию

Глава минобороны Британии Грант Шаппс утверждает, что Лондон и Вашингтон якобы располагают «доказательствами» того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательства не приводит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии