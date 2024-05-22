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Русская весна

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Британия утверждает, что Китай поставляет оружие в Россию

Британия утверждает, что Китай поставляет оружие в Россию

Глава минобороны Британии Грант Шаппс утверждает, что Лондон и Вашингтон якобы располагают «доказательствами» того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине, однако сами доказательства не приводит.

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Комментарии
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Константин Самарин
А  о, что ВеликобреХания поставляет оружие киевской банде, это нормально?
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8 час.

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