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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Большунов набирает форму постепенно. То, что он смог так пробежать классикой и выиграть этап, стало приятным сюрпризом»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл классический спринт на этапе Кубка России в Тюмени.

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