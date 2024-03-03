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«Шедевр» «Бедные-несчастные»: почему оставляет пакостное послевкусие

«Шедевр» «Бедные-несчастные»: почему оставляет пакостное послевкусие

Посмотрел "комедию", фентезийный триллер "Бедные-несчастные" (2023). Мда. Странно такое видеть: в тело 25-летней мамы-суицидницы вшивают мозг её неродившегося ребёнка, и этот "Франкенштейн" начинает познавать мир (преимущественно через своё тело, ну, вы понимаете о чём я).

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