«Шедевр» «Бедные-несчастные»: почему оставляет пакостное послевкусие

Посмотрел "комедию", фентезийный триллер "Бедные-несчастные" (2023). Мда. Странно такое видеть: в тело 25-летней мамы-суицидницы вшивают мозг её неродившегося ребёнка, и этот "Франкенштейн" начинает познавать мир (преимущественно через своё тело, ну, вы понимаете о чём я).