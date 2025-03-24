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Почти 15 миллионов участников праймериз в Турции выдвинули арестованного мэра в президенты

Почти 15 миллионов участников праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты Турции, заявил ее председатель Озгюр Озель.

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