Иран обстрелял таиландское судно при пересечении Ормузского пролива

Иранские военные атаковали таиландское судно в Ормузском проливе за попытку пройти без разрешения. Это произошло на фоне недавних серий атак США на Иран и последующих иранских ударов по американским базам на Ближнем Востоке.
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