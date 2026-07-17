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Царьград

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Иран обстрелял таиландское судно при пересечении Ормузского пролива

Иран обстрелял таиландское судно при пересечении Ормузского пролива

Иранские военные атаковали таиландское судно в Ормузском проливе за попытку пройти без разрешения. Это произошло на фоне недавних серий атак США на Иран и последующих иранских ударов по американским базам на Ближнем Востоке.

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