Депутаты Госдумы предложили разрешить гражданам самооборону при защите жилья

Депутат Государственной думы Российской Федерации от фракции ЛДПР предложили оградить россиян от уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны людей, защищавших себя и своих близких.
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