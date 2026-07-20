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Надаль после финала ЧМ-2026 «Вперед! Чемпионы мира во второй раз!»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост в соцсети, посвященный победе своих соотечественников в финале чемпионата мира-2026 по футболу против сборной Аргентины (1:0 дополнительное время).

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