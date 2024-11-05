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Продажи российских ноутбуков выросли на 64% в 2024 году

Продажи российских ноутбуков выросли на 64% в 2024 году

Анализ продаж группы "М.Видео-Эльдорадо" показывает: за 9 месяцев 2024 года россияне купили на 29% больше отечественных ноутбуков, потратив 12,9 млрд рублей.

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