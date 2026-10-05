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Царьград

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В Новосибирске школьника задержали за попытку поджога подстанции РЖД

В Новосибирске школьника задержали за попытку поджога подстанции РЖД

В Новосибирске задержан 16-летний подросток, который после получения инструкций от дистанционных мошенников пытался поджечь трансформаторную подстанцию на перегоне Сибирская — Юность Западно-Сибирской железной дороги.

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