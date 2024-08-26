WSJ предрекла новое обострение отношений РФ и Франции из-за ареста Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции привело к новой напряженности в отношениях между Москвой и Парижем, сообщила 25 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на французского чиновника.
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