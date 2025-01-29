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В аэропорту Пулково сняли ограничения на движение воздушных судов

В аэропорту Пулково сняли ограничения на движение воздушных судов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково 29 января сняли временные ограничения.Аэропорт «Пулково» / Источник: Пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы»По информации Росавиации, ограничения на вылет и приём самолётов были сняты в 04:32 мск.

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