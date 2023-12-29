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ДИНАМО МОСКВА

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Поздравляем Сергея Сушко!

Поздравляем Сергея Сушко!

В предпоследний день уходящего года коллектив хоккейного Клуба «Динамо» Москва поздравляет Сергея Анатольевича с персональным праздником!Сергей Сушко на протяжении четырех лет являлся Генеральным директором хоккейного Клуба из Бреста, в котором добился повышения в Классе — выхода из Экстралиги Б в Экстралигу.

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