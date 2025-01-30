Россиян предупредили о возможном сокращении пенсий к 2047 году

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. Председатель совета директоров Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что к 2047 году реальные пенсии россиян могут сократиться в 1,5 раза.
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