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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грицюк о 100 очках в КХЛ: «Не такая уж и большая планка. Хотелось бы набрать 200 быстрее» 

Форвард СКА высказался после матча с «Витязем» (6:1), в котором он сделал две голевые передачи. «100 очков в КХЛ? Сам только что узнал об этом, мне Роман Борисович [Ротенберг] сказал.

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