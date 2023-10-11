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Наумов уверен, что отсутствие Головина в матче с Камеруном — потеря для сборной России

Наумов уверен, что отсутствие Головина в матче с Камеруном — потеря для сборной России

Команды проведут встречу 12 октября.Команды проведут встречу 12 октября.Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил, что полузащитник «Монако» Александр Головин является ключевым игроком сборной России и это огромная потеря для команды накануне товарищеского матча с национальной командой Камеруна.

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