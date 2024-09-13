Дзюба и Джикия нашли клубы в РПЛ, поражение СКА и заявления Ротенберга, WADA убрало из дела Валиевой аргумент в ее пользу, миллиард подписчиков Роналду, Карякин стал сенатором и другие новости

1. В РПЛ закрылось летнее трансферное окно. В последний день Дзюба перешел в «Акрон», Джикия стал игроком «Химок», ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа, Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» за 6+2 млн евро, «Спартак» отдал Маслова и Мелешина в аренду «Сочи».
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