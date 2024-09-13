Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

866 подписчиков

Дзюба и Джикия нашли клубы в РПЛ, поражение СКА и заявления Ротенберга, WADA убрало из дела Валиевой аргумент в ее пользу, миллиард подписчиков Роналду, Карякин стал сенатором и другие новости

Дзюба и Джикия нашли клубы в РПЛ, поражение СКА и заявления Ротенберга, WADA убрало из дела Валиевой аргумент в ее пользу, миллиард подписчиков Роналду, Карякин стал сенатором и другие новости

1. В РПЛ закрылось летнее трансферное окно. В последний день Дзюба перешел в «Акрон», Джикия стал игроком «Химок», ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа, Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» за 6+2 млн евро, «Спартак» отдал Маслова и Мелешина в аренду «Сочи».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
Александр с удовольствием пойдет на стажировку
Ответить
4 час.
Лена Мисько
конечно - экспертизой чужой работы ))
Ответить
4 час.
МК
Марк Краас
Пусть мало Кто наш клич поймет А ну-ка, братцы, дайте джаза! Стеной пойдёт на пулемёт Дикая дивизия Донбасса
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх