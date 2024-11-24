Песков: администрация Байдена пытается отомстить Трампу за поражение на выборах

REUTERS/Leah Millis Администрация действующего президента США Джо Байдена своими решениями в последние месяцы в Белом доме пытается отомстить республиканцу Дональду Трампу за проигрыш Демократической партии на выборах.
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