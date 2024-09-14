Из "ВКонтакте" пропал поиск видео с контентом +18

В администрации соцсети заявили, что такой подход позволяет поддерживать комфортную и защищенную цифровую среду для аудитории В десктопной версии "ВКонтакте" больше нельзя отключать безопасный фильтр при поиске видео, заявили в администрации соцсети.
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