Хирург Некрасов: курение увеличивает риск болезней сердца в 70 раз

Среди россиян распространен миф, что отказ от курения не спасет от инфаркта. Однако эта привычка увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 70 раз, заявил Life хирург высшей категории Дмитрий Некрасов.
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