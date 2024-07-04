Ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО могут ввести через 3 месяца

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщил, что ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО, фиксируемые с помощью камер видеонаблюдения, могут начать действовать через три-четыре месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии