Обменные пункты злоупотребляют своим положением и завышают цены на доллары нового образца, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
В России назвали причину разных условий обмена долларов старого и нового образца
Комментарии
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В
Влдимир
Вот люди! А вернее жители России мечтающие о Западной жизни. Вот и виновники всех бед нашей России! Объясняю. Основная масса проживающих взрослых людей живут от простого заработка в РУБЛЯХ. Так, Так. Тогда скажите пожалуйста. Зачем мне простому гражданину долбаный ДОЛАР? Нуу! как же. Да так же. В России практически всё производим и всё выращеваем. И продаём немного за рубеж. Вновь возникает ВОПРОС. Зачем мне простому человеку ДОЛАР???? Вот и сам себе отвечаю. Сея зелёная бумажка нужна кому - банкирам и бизнесу работающему на сторону. А мне нужен РУБЛИК и причём такой крепенький ох как крепенький. Так вот и вывод. Банкиры и делают на наших душах своё состаяние и опусташают наш кошелёк, и с такой скоростью, что уже и дурить становится труднее. Вот наша "Запидотовна" и выкручивает кошельки да кошелёчики. Вот неужели наше правительство не видят этого???? Вот и так называемые "избранники" снимите ШОРЫ. и не отрабатывайте деньги банкиров. Вот и не будет инфляции.
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22 час.
Ирина52
А вы не видите связи между политикой властей и инфляцией? Осчастливили Абхазию бесплатным электричеством - и в итоге лично у меня счет за месяц вырос с 1100 рублей до 1600. А у селян, где нет газа и отопление на электричестве - зашкалил за 20 тысяч (данные из интернета). А раз так, растут цены и на продукты, и на лекарства, причем в РАЗЫ.А Вы про доллары! Не надо путать причины и следствия. На будущее не ручаюсь, но предыдущие 30 лет доллары позволяли СОХРАНЯТЬ сбережения хотя бы отчасти,хотя инфляция и их "усыхает". Но если бы деньги за мамину квартиру в Латвии я не перевела бы в доллары (а тогда 1 доллар стоил 25 рублей), от этих денег за 20 лет и воспоминаний бы не осталось. И если хоть что-то я могла (и пока еще могу) добавить к пенсии, то только потому,что сегодня доллар стоит 90 руб. Снимаю деньги с этого счета. Иначе о лекарствах пришлось бы позабыть... Впрочем,соотношение валют определяется вовсе не спросом со стороны покупателей, а политикой ЦБ. К нему и вопросы...
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21 час.
Ирина52
Теперь о России, где все производим и выращиваем .КАК БЫ НИ ТАК! Все или почти все покупается на валюту за рубежом. Посмотрите хотя бы на каталоги супермакетов. Даже яблоки и картошка в основном из-за рубежа. А фрукты и ягоды? "Помело" есть, "киви" есть, хурма - есть, бананы и апельсины с мандаринами есть, манго есть, ананасы есть, а чего-либо российского и в помине нет. Летом даже вишни не было, только заморозка из-за границы... Та же история и с другими товарами. Я уже не говорю об электронике... Это ВаМ не СССР, где акцент делался не на прибыли перекупщиков, а на самодостаточности экономики страны. А вы про доллары в руках у туристов...
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21 час.
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