В России назвали причину разных условий обмена долларов старого и нового образца

В Влдимир Вот люди! А вернее жители России мечтающие о Западной жизни. Вот и виновники всех бед нашей России! Объясняю. Основная масса проживающих взрослых людей живут от простого заработка в РУБЛЯХ. Так, Так. Тогда скажите пожалуйста. Зачем мне простому гражданину долбаный ДОЛАР? Нуу! как же. Да так же. В России практически всё производим и всё выращеваем. И продаём немного за рубеж. Вновь возникает ВОПРОС. Зачем мне простому человеку ДОЛАР???? Вот и сам себе отвечаю. Сея зелёная бумажка нужна кому - банкирам и бизнесу работающему на сторону. А мне нужен РУБЛИК и причём такой крепенький ох как крепенький. Так вот и вывод. Банкиры и делают на наших душах своё состаяние и опусташают наш кошелёк, и с такой скоростью, что уже и дурить становится труднее. Вот наша "Запидотовна" и выкручивает кошельки да кошелёчики. Вот неужели наше правительство не видят этого???? Вот и так называемые "избранники" снимите ШОРЫ. и не отрабатывайте деньги банкиров. Вот и не будет инфляции.

Ирина52 А вы не видите связи между политикой властей и инфляцией? Осчастливили Абхазию бесплатным электричеством - и в итоге лично у меня счет за месяц вырос с 1100 рублей до 1600. А у селян, где нет газа и отопление на электричестве - зашкалил за 20 тысяч (данные из интернета). А раз так, растут цены и на продукты, и на лекарства, причем в РАЗЫ.А Вы про доллары! Не надо путать причины и следствия. На будущее не ручаюсь, но предыдущие 30 лет доллары позволяли СОХРАНЯТЬ сбережения хотя бы отчасти,хотя инфляция и их "усыхает". Но если бы деньги за мамину квартиру в Латвии я не перевела бы в доллары (а тогда 1 доллар стоил 25 рублей), от этих денег за 20 лет и воспоминаний бы не осталось. И если хоть что-то я могла (и пока еще могу) добавить к пенсии, то только потому,что сегодня доллар стоит 90 руб. Снимаю деньги с этого счета. Иначе о лекарствах пришлось бы позабыть... Впрочем,соотношение валют определяется вовсе не спросом со стороны покупателей, а политикой ЦБ. К нему и вопросы...