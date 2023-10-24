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Посол Израиля: наземная операция в секторе Газа может начаться в любой момент

Посол Израиля: наземная операция в секторе Газа может начаться в любой момент

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Российской Федерации Александр Бен Цви заявил, что анонсированная ранее руководством страны масштабная наземная операция в секторе Газа может начаться в любую минуту.

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