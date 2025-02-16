В Госдуму внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

Законопроект, согласно которому россияне смогут применять любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска уголовного наказания, будет внесен на рассмотрение Государственной думы, сообщает РИА Новости.
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