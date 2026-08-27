Пермский край заменит 300 автобусов и откроет новые маршруты

Заместитель министра транспорта Пермского края Александр Полыгалов сообщил о запуске более 300 новых автобусов в Прикамье к лету 2027 года и открытии двух межмуниципальных маршрутов — Пермь-Юрла и Пермь-Орда.
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