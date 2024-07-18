WorldFood Connect соберет на своей онлайн-площадке представителей ресторанного бизнеса

В рамках подготовки к Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2024 сообщество WorldFood Connect проведет тематическую неделю HoReСa, которая соберет представителей ресторанного бизнеса, шеф и бренд-поваров, закупщиков, владельцев баров и ресторанов, бренд-менеджеров, маркетологов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии