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ИА Регнум

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Трамп допустил возможность нанесения новых военных ударов по Ирану

Трамп допустил возможность нанесения новых военных ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп допустил возможность продолжения ударов американской армии по территории Ирана.

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