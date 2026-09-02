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США снова дали Сербии отсрочку по санкциям

США снова дали Сербии отсрочку по санкциям Минфин США продлил до 30 сентября спецлицензию для сербской NIS — «дочки» «Газпром нефти».

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