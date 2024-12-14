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Политический вестник

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Силы ССО Северной Кореи пленных не берут: Бой в зоне СВО, о котором решились рассказать

Силы ССО Северной Кореи пленных не берут: Бой в зоне СВО, о котором решились рассказать

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Плёхово, где прошёл интересный бой, о котором военкоры всё же решились рассказать.

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Комментарии
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Вера смелых
Ещё один сайт, который отожрал тухлой утки от раненого в жопу Котёнка! Проздравляю , и вы соврамши!   И вы все два километра по мирному полю, с лёгким вооружением лживыми слухами!                                             Один рецепт от позора - проверка информации!                Конечно, и наличие мозгов не помешает - здравый смысл подскажет, что НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ тем, кто уже не раз был пойман на хайпе и лжи...           Сот список этих брехунов:  Сапоньков, Алехин, Котенок, Сладков, Стешин все чаще, и им подобные.  Они уже нанесли большой сред своими высерами, и о таится надеяться, что будут наказаны. Ну, а сайты, что не проверяют инфу, будут в игноре, по меньшей мере...  Жаль, что лжецам не вызывают языки, или хотя бы не ломают руки...
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