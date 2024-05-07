«Перемены к лучшему», — Нюша развелась с Сивовым

Слухи о том, что в семье исполнительницы Нюши не все в порядке, ходят уже несколько лет. Публика говорит также о многочисленных изменах мужчины, но, как это обычно и бывает, распространяться о личных проблемах пара не горит желанием.
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