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В ГД перечислили имеющие право на досрочную пенсию в 2025 году категории россиян

В ГД перечислили имеющие право на досрочную пенсию в 2025 году категории россиян

В 2025 году россияне могут выйти на досрочную пенсию в связи со спецификой их труда, состоянием здоровья или социального положения, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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