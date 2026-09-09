От локальных стартапов к региональному рынку: почему Центральная Азия становится новой точкой роста финтеха

Центральная Азия входит в новый этап развития финансовых технологий. Если первая волна цифровизации региона была преимущественно банковской — мобильные приложения, онлайн-платежи и переводы, — то в 2025–2026 годах начинает формироваться более сложная индустрия: финтех-стартапы, инвестиционные фонды, регуляторные песочницы, Open Banking, цифровой факторинг, RegTech и инфраструктурные B2B-решения.