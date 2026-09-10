В Карелии задержали угрожавшего застрелить судебного пристава

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали в Суоярвском округе ранее судимого 34-летнего мужчину, который начал конфликт с судебным приставом и говорил, что застрелит его, сообщило МВД Карелии в "Максе".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым