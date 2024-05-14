Владимир Путин выдвинул кандидатуру вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны.
Как Белоусов сделает Минобороны инновационным
Комментарии
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Е Пронина
Белоусова можно и в президенты, быстро бы навел порядок и с законами и с мигрантами и олигархами и взяточниками чиновниками) а, то что Шойгу был назначен министром обороны, это ошибка, его потолок МЧС, может такого на СВО и не было бы топтания из за нехватки рэб, беспилотников и тд
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13 час.
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