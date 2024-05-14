Как Белоусов сделает Минобороны инновационным

Е Пронина

Белоусова можно и в президенты, быстро бы навел порядок и с законами и с мигрантами и олигархами и взяточниками чиновниками) а, то что Шойгу был назначен министром обороны, это ошибка, его потолок МЧС, может такого на СВО и не было бы топтания из за нехватки рэб, беспилотников и тд