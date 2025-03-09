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Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"

Фон дер Ляйен рассказала о превращении ЕС в "оборонный союз"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложенный ею новый оборонный пакет на €800 млрд превратит ЕС в "оборонный союз".

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Комментарии
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Eduard
А от кого вы &quot;обороняетесь&quot;?А Вьетнам сразу после обеда на 28 стран ЕС нападет?
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20 час.
Eduard
Это мир надр спасать от якобы &quot;культурной Европы&quot; в которой империализм так и не угас!
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20 час.
Eduard
Аферистка 100%! Кто её слушает дебилы привязаные к креслам? Врет и не моргает!
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20 час.
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