Истребитель F-16 ВВС США разбился в штате Мичиган, упав в окрестностях небольшого городка Блэр. Сообщается, что пилот катапультировался.
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