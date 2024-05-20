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Люди не со светлыми лицами

Люди не со светлыми лицами

Словосочетание о людях со светлыми лицами появилось в интернете примерно десять лет назад. Кто-то использовал его иронично, но парадокс в том, что часть публики всерьёз возомнила о себе какие-то невероятные вещи.

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Комментарии
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Андрей
с говёнными рожами и мыслями.
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