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Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон H.R. 5334, который закрепляет и расширяет санкции против России, а также дает президенту новые полномочия по введению вторичных пошлин.

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