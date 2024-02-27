Globes: Хуситы повредили подводные интернет-кабели, связывающие Азию и Европу Йеменские хуситы из «Ансар Аллах» повредили четыре подводных кабеля в Красном море, которые обеспечивают интернет-соединение между Европой и Азией.
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