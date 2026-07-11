Психолог Хорс раскрыл, как мошенники доводят жертв до членовредительства

Кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о механизмах, которые используют мошенники, чтобы заставить своих жертв не только расстаться с деньгами, но и причинять себе физический вред.
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